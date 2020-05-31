أخبار مصر | "نتدخل في اللحظات الحرجة".. رسالة من طبيب بمستشفي العزل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نتدخل في اللحظات الحرجة".. رسالة من طبيب بمستشفي العزل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طبيب بقسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات العزل: "نحن خط الدفاع الأول المسؤولين عن إنقاذ أرواح المواطنين وكل ما يهدد حياتهم أو عضو من أعضائهم، إحنا الناس اللي بتدخل في الوقت المناسب واللحظات الحرجة".

وأضاف خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "نشعر بلحظات الرضا عند سماع دعوة حلوة من المرضى لكوننا سبب في إنقاذ حياتهم بعد ربنا، كما نحاول ان نكون سبب في رسم البهجة على وجوه بعضنا البعض والمرضى".

وتابع، "أصيب طبيب زميل لنا يعمل بقسم الرعاية بفيروس كورونا، وأقوم بعلاجه وزميل آخر"، مؤكدا على مدى حزنه على زميله متمنيًا له الشفاء العاجل.

واختتمً الطبيب: "نحن دائمًا في ظهر المجتمع المصري، دي مهمتنا وواجبنا".