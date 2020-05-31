أخبار مصر | "وسيلة آمنة".. "السكة الحديد" تكشف لـ "الخليج 365" خطة مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "وسيلة آمنة".. "السكة الحديد" تكشف لـ "الخليج 365" خطة مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن تنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، يتطلب تطبيقه وجود متر كمسافة آمنة بين كل فرد والآخر في القطارات، لافتا إلى أنه أمر صعب تطبيقه حاليا نظرا لوجود كثافات ركاب مرتفعة تستخدم القطارات كوسيلة مواصلات عامة آمنة للانتقال بين المحافظات.

وأكد "رسلان" في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أنهم يسعون في الهيئة لتنفيذ قدر من التباعد الاجتماعي بين الركاب في القطارات قدر الإمكان، وذلك من خلال تقليل زمن التقاطر بين القطارات الصباحية وكذلك القطارات العاملة بعد الظهيرة، حيث تقوم الهيئة بزيادة عدد القطارات على الخطوط ذات الكثافات ليصبح فترة التقاطر حوالي 15 دقيقة، وذلك لاستيعاب الكثافات من الركاب.

وأضاف رئيس الهيئة أن تنفيذ التباعد سيتطلب مضاعفة عدد القطارات العاملة، خاصة في ظل تطبيق حظر مسير القطارات الممتد من الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

موضحا أن السكة الحديد في الوقت الحالي تعمل بأقصى طاقة تتحملها شبكة السكك الحديد، وغير ممكن زيادة عدد القطارات للضعف لعدم وجود فترات زمنية تسمح بذلك.

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من جانبها أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير وجه بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية، في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضافت النقل أنه تقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري ٩١١ مكيف علي خط القاهرة الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار ٣٩٢٠ مكيف علي خط الإسكندرية القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

وتشمل هذه المواعيد قطار رقم 911 مكيف قيام من القاهرة الساعة 10:00 وصولا للاسكندرية الساعة 13:05

وقطار رقم 3920 مكيف قيام من الإسكندرية الساعة 16:10 وصولا للقاهرة الساعة 19:25.

كما سيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من أسوان الي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج الي القاهرة اعتبارًا من الغد الساعه ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز وصولا للقاهرة في الساعة 14:55.