أخبار مصر | عاجل.. "ضربات جوية وتطهير بؤر إرهابية".. بيان مرئي للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ضربات جوية وتطهير بؤر إرهابية".. بيان مرئي للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد| "سلام سلام".. أغنية جديدة من إنتاج الشؤون المعنوية

نشر المتحدث العسكرى عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر الصفحة الشخصية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنيه بعنوان "سلام سلام" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة انتهاء آخر حلقات مسلسل الاختيار َالذي كان يذاع طوال شهر رمضان المبارك، عن قصة بطولات أبطال القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب، وعرض بطولات الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الوطن والأرض، ومنهم العقيد أركان حرب شهيد بطل أحمد صابر المنسي.

ظهر في بداية الأغنية المصورة على صفحة المتحدث العسكرى وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الممثل " أمير كراره" والذى كان يؤدي دور الشهيد أحمد المنسي في مسلسل الاختيار مع ابن الشهيد في المقابر.

وكانت الأغنية "سلام سلام" بصوت الفنانة "أصالة " وتضمنت عددًا

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من المشاهد لأبطال القوات المسلحة من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات البرية، كما تضمنت مشاهد لاصطفاف عناصر القوات المسلحة وبعض الأسلحة والمعدات والجاليات المتطورة التي يملكها الجيش المصري، مع لقطات باطلاق دانات المدفعية َالاعيرة النارية والصواريخ الجوية.

َشملت الأغنية لقطات عديدة لعدد من الشهداء من أبطال القوات المسلحة، والدين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض واستشهدوا في مواقع مختلفة ومواقيت مغايرة طول السنوات السابقة الماضية منذ ثورة ٣٠ يونيو الا ان ذكراهم ظلت باقية حتى وقتنا هذا وكانت تلك الأغنية تكريمًا لارواحهم التي بطلوها من أجل كرامة الوطن.

وكانت الأغنية سلام سلام من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، ومجهود ظباط فرع الإعلام لإدارة الشئون المعنوية.

وأصدرت إدارة الشئون المعنوية العديد من الأغاني المصورة والتي لاقت استحسانا من المشاهدين طوال الفترات السابقة فضلا عن العديد من الأفلام الوثائقية التي توثق البطولات التي يؤديها أبطال القوات المسلحة والتضحيات التي يبذلونها منذ تأسيس الجيش المصري.

كما ساهمت إدارة الشئون المعنوية بالدعم اللوجستي والمعنوي في عدد من الأفلام العسكرية الوطنية مثل فيلم الممر وغيره الي جانب مسلسل الاختيار والذى كان يذاع طوال شهر رمضان المبارك وكان يضم العديد من قصص الشهداء الأبرار الذين استشهدوا في مواقع مختلفة وعمليات إرهابية استبسلوا فيها بمنتهي الشجاعة والإقدام.