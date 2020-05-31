شكرا لقرائتكم خبر عن رقص و«دي جي».. الأمن يفض تجمعًا لوضع منقولات عروس في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية واقعتين لتجمعات كبيرة ورقص و«دي جي» أثناء وضع المنقولات الزوجية لعروس، في تحد للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، إنه فور علمه بالواقعة توجهت قوات الشرطة إلى المكان فورا، وتم فض التجمعات وإنذار المواطنين.

وتابع «غريب» على مدار اليوم داخل المواقف العمومية مدى التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.