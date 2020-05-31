شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام تطبيق «ارتداء الكمامة»: تغريم المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المحافظات حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين فى الأسواق والمولات والبنوك ووسائل المواصلات بارتداء الكمامة وضبط المخالفين للقرار.

فى البحيرة، قالت المهندسة سلوى زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، إنه تم تشديد الإجراءات فى مجمع المواقف بالمدينة، ومتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، وعدم السماح بتحرك سيارات دون التأكد من ارتداء السائق وجميع الركاب الكمامات.

وفى جنوب سيناء، ارتدى معظم سكان طور سيناء الكمامة الطبية الواقية فى أول يوم تطبيق لقرار رئيس الوزراء والتزمت مكاتب البريد بتطبيق القرار، ورصدت «المصرى اليوم» التزام المواطنين بجميع الفئات البدو والحضر بارتداء الكمامة الواقية فى الشوارع والأسواق والمحال التجارية.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب ضبط 121 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.

وشهدت القطاعات المختلفة والأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات، فى الوادى الجديد، التزام المواطنين بارتداء الكمامات وشهدت مواقف المواصلات العامة، وسائقى السيارات العامة والخاصة وموردى القمح والعاملين بالصوامع ومناطق استلام القمح والتجار بالأسواق والمحال التجارية والمواطنين المترددين على الأسواق، التزامًا مماثلًا بارتداء الكمامات تفاديًا للتعرض للغرامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

وفى القليوبية، تفقد الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة، يرافقه نجوى العشيرى، رئيس غرب شبرا الخيمة، مواقف السيارات بالمدينه لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

وفى الأقصر، شهدت المحافظة ارتداء مواطنى المحافظة الكمامات فى مختلف المناطق والمواصلات العامة والتى قامت إدارة المرور بشن حملات للتأكد من التزام السائقين والركاب بالقرار، وشهدت محطة القطار إقبالا كبيرا من المسافرين بعد عودة تسيير القطارات فى الاتجاهين مع الالتزام بالكمامة ومنع أمن المحطة أى فرد غير ملتزم بالدخول من البوابة الخارجية.

وفى محافظة الإسكندرية، التزم عدد كبير من المواطنين بارتداء الكمامة الواقية خلال تعاملاتهم مع بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بحتمية ارتدائها وتوقيع غرامة مالية قد تصل إلى ٤ آلاف جنيه على المخالفين.

والتزم السائقون فى أول أيام تطبيق غرامة الكمامة بالإسماعيلية فيما طالب مواطنون بتوزيعها على بطاقات التموين، وأكد العميد حمدى عبدالنبى، قائد المرور، التزام السائقين وقائدى المركبات فى مختلف أنحاء المحافظة وطرقها الداخلية والرئيسية بارتداء الكمامة.

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وفى قنا، شنت مديرية الأمن حملة مرورية لمتابعة تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بارتداء الكمامة لقائدى السيارات وتحرير المحاضر اللازمة المخالفين.

وفى الدقهلية، شهدت مدن المحافظة التزاما كبيرا من المواطنين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والخاصة وكذلك فى الأسواق والمولات.

وتابع أحمد هلال، رئيس مركز ومدينة طلخا، حركة تشغيل ونقل الركاب بالموقف الجديد بطلخا، وكذلك الوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بالإجراءات الاحترازية، وتفقد المحاسب محمد عبدالباقى، رئيس مدينة جمصة، والعميد عبد العزيز البدراوى، مأمور قسم شرطة جمصة، شوارع المدينة وموقف جمصة العمومى للتأكد من تنفيذ قرار ارتداء الكمامة.