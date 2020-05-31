الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.

وقال موقع السجل الحكومي للأدوية في روسيا إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء "أفيفافير"، الذي يحمل اسم "فافيبيرافير" الدولي.

وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

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وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية آمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أى آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج، وذلك وفق "روسيا اليوم".