شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنضم لتحالف دولي للمشاركة في علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر على مبادرة لمنظمة الصحة العالمية لتدشين تحالف للتشارك فى وسائل علاج مرض «كوفيد- 19»، الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، الذى أصاب أكثر من 6 ملايين إنسان وأودى بحياة 368 ألفا آخرين فى مختلف أنحاء العالم.

وطالبت 37 دولة ومنظمة الصحة العالمية بملكية مشتركة للقاحات والأدوية ووسائل التشخيص للقضاء على جائحة فيروس كورونا العالمية، وذلك فى مبادرة مناوئة لقوانين براءة الاختراع خشية أن تصبح تلك القوانين عائقا أمام التشارك فى الإمدادات الطبية الأساسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مصر وقعت على المبادرة مع 36 دولة أخرى، هى: مصر، لبنان، عمان، السودان، الأرجنتين، بنجلاديش، بربادوس، بيليز، البرازيل، تشيلى، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، إندونيسيا، لوكسمبرج، ماليزيا، المالديف، المكسيك، موزمبيق، النرويج، باكستان، بالاو، بنما، بيرو، البرتغال، سانت فينسنت، جرينادين، جنوب إفريقيا، هولندا، تيمور الشرقية وأوروجواى.

وبينما رحبت منظمات، من بينها أطباء بلا حدود، بالمبادرة المسماة (تحالف الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد- 19) والتى تمثل الدول النامية معظم الدول المشاركة فيها، تساءل تحالف لصناعة الأدوية عما إذا كانت جهود التشارك فى الملكية الفكرية ستوسع بالفعل طريق الوصول إلى أدوية كوفيد- 19.

وتخشى الدول النامية ودول أخرى صغيرة من أن تقف الدول الغنية التى تضخ موارد فى إيجاد لقاح، من بين أكثر من مائة لقاح جار تطويرها، فى أول الطابور بسبب استثماراتها عندما ينجح مسعى صنع دواء. ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال قد يحتاج 12 إلى 18 شهرا من بداية تطويره.

وقال رئيس كوستاريكا، كارلوس ألفارادو، عن المبادرة الطوعية «اللقاحات والاختبارات ووسائل التشخيص والأدوات الرئيسية الأخرى يتعين أن تتاح عالميا كسلع عامة عالمية».

ويهدف هذا الجهد الذى اقترح فى مارس إلى إيجاد جهة واحدة للمعرفة العلمية والبيانات والملكية الفكرية للعلاج. وأصدرت منظمة الصحة العالمية «نداء تضامن من أجل العمل» طالبت فيه أصحاب المصلحة الآخرين بالانضمام إلى المبادرة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى إفادة صحفية على الإنترنت: «تدرك منظمة الصحة العالمية الدور المهم الذى تلعبه براءات الاختراع فى دفع الابتكار لكن هذا وقت لابد أن تكون فيه الأولوية للناس».

وأثار «الاتحاد الدولى لمنتجى الأدوية»، المخاوف من تقويض أشكال حماية الملكية الفكرية التى قالت هذه المجموعة الصناعية إنها توفر سبيلا للتعاون وستكون هناك حاجة إليها بعد الجائحة، وقالت أنا ماريوت، مديرة السياسة الصحية فى منظمة أوكسفام، المناهضة للفقر، إن الخلاف حول كيفية التعامل مع براءات الاختراع توضح كيف أن بعض المناطق يمكن أن ينتهى بها الأمر إلى الوقوف فى الجانب الخاسر، وأضافت: «تشير محاولة صناعة الأدوية تقويض مبادرة منظمة الصحة العالمية إلى اهتمامها بالأرباح أكثر من صحة الناس».

فى المقابل، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية انتهت بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، متهمًا المنظمة بأنها أصبحت «دمية فى يد الصين».

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وخلال حديثه فى البيت الأبيض مضى ترامب فى تنفيذ تهديداته المتكررة بوقف التمويل الأمريكى للمنظمة، وقال إن منظمة الصحة العالمية فشلت فى إجراء الإصلاحات التى طالب بها الشهر الماضى، وأضاف أن المسؤولين الصينيين «تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ» منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس وضغطوا على المنظمة «لتضلل العالم» عندما اكتشفت السلطات الصينية الفيروس للمرة الأولى.

وقال ترامب إن «الصين لها سيطرة كاملة على المنظمة على الرغم من أنها تدفع 40 مليون دولار فقط سنويا بالمقارنة بما تدفعه الولايات المتحدة والذى يقارب 450 مليون دولار سنويا، قدمنا تفاصيل الإصلاحات التى يتعين عليها أن تجريها وتواصلنا معهم مباشرة لكنهم رفضوا فعل شىء»، وأضاف: «نظرا لأنهم تقاعسوا عن إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بشدة، فإننا أنهينا علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال لتغطية احتياجات الصحة العامة الأخرى العاجلة فى أنحاء العالم».

فى آسيا، أعلنت تايوان أنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير، الذى تصنعه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية كعلاج محتمل لمرض كوفيد- 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وتتسابق الحكومات للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير، الذى وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه. وقالت شركة جيلياد ساينسز، التى تتخذ من كاليفورنيا مقرًا، إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفى لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.