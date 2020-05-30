شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة الحالة الصحية لموظفى «البيئة» المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع رؤساء جهازى شؤون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات، وقطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت «فؤاد»، خلال الاجتماع، سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، حيث تم توفير 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحى لزملائهم المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل فى حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.

وأضافت «فؤاد» أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة إمكانية توفير رعاية صحية أفضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالى مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية فى الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة التزام الزملاء من العاملين بالوزارة وأجهزتها بتنفيذ الأمر الإدارى الصادر الذى ينص على أن أى موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر فى الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105 ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شؤون العاملين، وفى حال ثبوت تمارضه يُساءل قانونيًا، وأى موظف يوجد فى أسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شؤون العاملين، علاوة على ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويُساءل قانونيًا كل من يخالف ذلك، وتكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم وعدم السماح بدخولهم المبنى، ويمنع منعًا باتًا دخول أى من المواطنين أو المتعاملين مع كل الإدارات إلا مرتدى الكمامة، وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول.

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