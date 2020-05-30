شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء إصابته بـ«كورونا».. أمين «النواب»: نتائج مسحة النائب هشام مجدي لم تظهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، للصحفيين البرلمانيين، إن النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، تم أخذ مسحة منه بعد ظهور بعض الأعراض التنفسية عليه ولم تظهر بعد نتائج التحاليل.

جاء ذلك عقب إعلان مصادر برلمانية إصابة «مجدي» بفيروس «كورونا» خلال إجازة عيد الأضحى، أثناء تواجده ببلدته بمحافظة بنى سويف.

كانت مصادر مطلعة بمجلس النواب، قد أكدت أن النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن الزاوية الحمراء، مصاب بفيروس «كورونا» المستجد، موضحة أن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.

وقال المستشار محمود فوزي إن النائب عمرو وطني، محجوز بأحد المستشفيات الخاصة وحالته مستقرة.

وأضاف فوزي أن المجلس في تواصل مع النائب، ويتم الآن إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، ويتلقى العناية المطلوبة.

وتابع أنه تم تعقيم المجلس بالكامل، السبت، استعدادًا لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر، غدًا الأحد.

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كانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول نائبة أصيبت بفيروس «كورونا»، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي.