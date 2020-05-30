شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «إذا انشغلنا بالقرآن حلت علينا بركات من السماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المسلمين بتلاوة القرآن الكريم في كل وقت، قائلا: «اوعى تكون علاقتك بالقرآن علاقة رمضانية فقط.. فمن أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة.. أما من أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن الكريم.. اوعى تحرم نفسك من فضل قراءة القرآن الكريم».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «لا نستطيع أن نفي القرآن الكريم حقه، حيث أن المتعة في قراءة القرآن الكريم ليس لها حدود»، مضيفًا: «إذا انشغلنا بالقرآن لحلت علينا بركات من السماء».