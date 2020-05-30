شكرا لقرائتكم خبر عن تجري 200 تحليل «كورونا» يوميًا.. مستشفى دمنهور التعليمي يستقبل وحدة «PCR» جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تدعيم مستشفى دمنهور التعليمي بوحدة PCR من المشاركة المجتمعية، قادرة على إجراء 200 تحليل يومياً، لتصبح المحافظة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل يومياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بدور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، وخاصةً قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية إحتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن بدء تشغيل وحدتى PCR جديدتين والمخصصتين لأخذ المسحات من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من يوم الإثنين في مستشفيى كفر الدوار المركزى وحميات دمنهور.

وأوضح البيان أنه بالإضافة للوحدة الجديدة في مستشفى دمنهور التعليمى والوحدتين اللتين سيتم تشغيلهما الاثنين، توجد 2 وحدة PCR أخرى في المعمل المشترك في مدينة دمنهور، لتصبح عدد الوحدات في المحافظة 5 واحدت قدرة كل منهم إجراء 200 مسحة يوميًا بإجمالى ألف مسحة.