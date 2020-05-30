تعرف على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 30/5/2020

استقر العملات لأجنبية مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2020, ويتكون الاحتياطي لأجنبي من عدد من العملات أهمها, الدولار الأمريكي واليورو الأوربي والجنية الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي والين الياباني, واليوان الصيني وغيرها من الذهب والعملات لأخرى, وتعد الوظيفة لأساسية للعملات لأجنبية في البنك المركزي هي توفير السلع الغذائية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية, وسوف نستعرض لكم اسعار العملات لأجنبية.

أسعار العملات الاجنبية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو15,79 جنية للشراء15,89 للبيع, وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17,48 جنية للشراء 17,70 للبيع, فيما سجل الجنية الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 19,40 للشراء 19,65 جنية للبيع, فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4,12 جنية للشراء 4,23 جنية للبيع, وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49,95 للشراء51,51 للبيع.

قد تتأثر قطاعات مختلفة مثل السياحة والصادرات والاستثمارات بسبب الاضطرابات الناتجة عن فيرس كرونا إلا أن مصادر أخرى وصلت إلى مستوى قياسي منها تحويلات المصرين من الخارج وكذلك عائدات قناة السويس.