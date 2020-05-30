سعر الدواجن اليوم السبت 30/5/2020 في الأسواق والمزرعة

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن قد سجلت انخفاض واضح خلال الفترة الماضية وذلك لارتفاع درجة الحرارة وكذلك العرض والطلب, حيث انخفض سعر الدواجن بقيمة 5 جنيهات للكيلو بعد انتهاء شهر رمضان المبارك التي يزداد فيها الطلب على الدواجن.

حيث سجل سعر الدواجن في المزرعة 27 جنية للكيلو, أما بالنسبة للمستهلك فقد سجل الكيلو من 30إلى 31 جنيها, ونظرا لهذا لانخفاض سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة للمربين نظرا للارتفاع الكبير في سعر الكتكوت, حيث سجل سعر الكتكوت اليوم12 جنيها ويرجع هذا لارتفاع إلى انخفاض الكبير في إنتاج لأمهات للدجاج.

فيما سجل أيضاً سعر البيض انخفاضا كبير حيث سجل أدني مستوى من لأسعار حيث سجل سعر كرتونة البيض في المزرعة نحو 21,5 جنيهاً, فيما سجل سعر كرتونة البيض للمستهلك نحو 26جنيهاً .

وطالبا رئيس شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة على ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى حتى يمنع التلاعب في أسعار الدواجن من الاتجار, كذلك منع الخسائر الكبيرة للمربى.