شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لإنعاش السياحة الثقافية بعد كورونا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة السياحة العالمية 6 توصيات لتعافى قطاع السياحة الثقافية عقب جائحة COVID-19 ، والتى أدت إلى التوقف الكامل لحركة السياحة العالمية، وإغلاق أكثر من 80% من المواقع الثقافية حول العالم من خصائص التراث العالمي لليونسكو، وتعرضت سبل عيش الملايين من المهنيين الثقافيين لخطر شديد.

وقالت المنظمة ان الملايين من الناس في الحجر الصحي في منازلهم ويبحثون عن الخبرات الثقافية والسفر الافتراضيين، وقد أثبتت الثقافة أنها لا غنى عنها خلال هذه الفترة ووصل الطلب على الوصول الافتراضي إلى المتاحف والمواقع التراثية والمسارح والعروض إلى مستويات غير مسبوقة.

وتضمنت التوصيات :

1. التحول من الكم إلى الجودة

حيث قالت المنظمة أنه تم التركيز خلال الفترات الماضية على قياس نجاح السياحة تقليديًا من خلال إحصائيات تسلط الضوء على أعداد الزائرين، في حين كانت المؤشرات النوعية والملف الشخصي للزائرين أقل أهمية. وطالبت أن يتماشى الانتعاش المشترك للسياحة والثقافة بين سياسات المرونة والأولويات الجديدة وقيم القياس الجديدة، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق المصممة خصيصًا لهذا الأمر.

2. تنويع المنتج السياحي الثقافي

قالت المنظمة انه يجب أن تتناول الوجهات السياحية الأسواق الجديدة والتقليدية وملفات تعريف محددة للزوار الثقافيين، الذين يمكن إعادة تشكيل اهتماماتهم وأولوياتهم بعد أزمة COVID-19.

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ولفتت إلى ان الثقافة تحتاج الدعم من أجل البقاء والازدهار، لأنها تثري هوية الوجهات وتلهم إحياء السياحة، وقد يتم استبدال بعض التجمعات الثقافية مؤقتًا بمنتجات بديلة مع ظهور سيناريوهات جديدة.

3. تعزيز المشاركة المجتمعية والسياحة الداخلية

سيكون لإشراك منصات المواطنين في إعادة إنشاء العرض الثقافي المحلي أهمية اجتماعية واقتصادية استراتيجية، وسيكون دور المجتمعات المحلية ضروريًا في احتضان التدفقات الأولى للزائرين، مع الاحتياطات. ويجب أن نعي أن استعادة ثقة العملاء المحليين سوف تؤدي إلى تسريع المرحلة الأولى من انتعاش السياحة الثقافية.

4. تكييف العرض الثقافي للزائرين الدوليين

سيكون تعافي السياحة الثقافية أكثر صعوبة قبل أن يقرر المستهلكون السياحيون السفر إلى الخارج. من خلال تخصيص عروضهم الثقافية، سوف يمكن للحكومات والوجهات السياحية والصناعات الثقافية أن يكون لها امتداد عالمي أكثر، وسف سيكون للتحالفات الدولية وعبر القطاعات دور رئيسي في ذلك.

5. تمكين ريادة الأعمال الثقافية والابتكار

ستكون هناك حاجة إلى الابتكار خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والاقتصاد الإبداعي من أجل الانتعاش، وخاصة لتمكين النساء والشباب والسكان المحليين. سيؤثر COVID-19 بشدة على هذه المجموعات حيث أن اقتصادها غالبًا ما يكون غير رسمي، لا سيما في الوجهات الناشئة. يجب أن نعي أنه سوف تتحسن سبل عيش هؤلاء من خلال تعزيز وصولهم إلى الأسواق وإدماجهم في سلسلة توريد السياحة الثقافية، وسوف يفيد التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي العديد من المجتمعات والوجهات.

6. جعل السياحة الثقافية في متناول الجميع

يجب تعزيز سهولة وسلاسة إمكانية الوصول إلى المرافق والمنتجات والخدمات الثقافية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي لديها أطفال صغار والسكان المحليين والزائرين على حد سواء. إن توسيع نطاق وسلاسة الوصول إلى أماكن السياحة الثقافية في الوجهات السياحية سوف يفيد الجميع.