شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة آخر 24 ساعة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12500 طن يوريا و13500 طن علف بنجر و3500 طن فوسفات و4500 طن كسب صويا و5000 طن ميثانول، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10015 طن حديد و9400 طن خردة و3800 طن ذرة و6226 طن سكر و7662 طن أبلاكاش و11800 طن فول صويا و3168 رأس ماشية بإجمالي وزن 817 طنا. ‎

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بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 122 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وبرتقال وفراولة وخوخ) وخضراوات (بطاطس وبطاطا وبروكلى وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبردقوش وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من إنجلترا وهولندا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 905 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119003 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1153 شاحنة منها 356 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14746 من البضائع العامة.