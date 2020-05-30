شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب عمرو وطني بـ«كورونا».. وأمين «النواب»: عقمنا البرلمان بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب أن النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن الزاوية الحمراء، مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة أن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن النائب عمرو وطني، محجوز بأحدى المستشفيات الخاصة وحالته مستقرة.

وأضاف فوزي في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، السبت، أن المجلس في تواصل مع النائب، ويتم الآن إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، ويتلقى العناية المطلوبة.

وتابع أنه تم تعقيم المجلس بالكامل، اليوم السبت، استعدادًا لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر، غدًا الأحد.

كانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول نائبة أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي.

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