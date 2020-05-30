شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشهد التشغيل التجريبي لأحد الكباري الجديدة بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لكوبري رقم (2) اتجاه طريق الواحات تمهيدًا لافتتاحه، ضمن 6 كباري، تهدف لتحقيق السيولة المرورية في تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري الأوسطي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية «كباري وأنفاق وكباري مشاه»، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليًا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم2 بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وسهولة ربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وتفقد الوزير ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم2، كما تابع أعمال إنشاء نفق في الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري، وإنشاء كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الفيوم، لتخفيف الكثافة المرورية بهذه المنطقة، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي، وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها، لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

واطمأن الوزير على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة العاملين في المشروعات تأتي على أجندة الأولويات.

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