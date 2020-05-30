الأمين العام للبرلمان يكشف تفاصيل ثاني إصابة لبرلماني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب "عمر وطني" الذي أصيب بفيروس "كورونا" يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة، مضيفًا أن حالته العامة مستقرة.

وأكد الأمين العام للمجلس، أن هناك تواصل مستمر مع النائب، الذي تجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويلقى العناية المطلوبة، قائلًا: "هو بخير والحمد لله".