شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: لجان للعزل المنزلي وأرقام ساخنة للتواصل مع المشتبه في إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجان للعزل المنزلي بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة و«2» من أخصائيي إدارة الطب الوقائي، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان عن اللجان بأرقام تليفونات على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسير عملية التواصل مع المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، بحيث تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان بعدد الأسرة بجميع المستشفيات بالمحافظة للوقوف على مدى نسبة الإشغال والمتاح منها، وأيضًا أسرّة العناية المركزة المتاحة، فيما سيجري الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة لإعلام المواطنين بالأماكن المتاحة لاستقبال مرضى كورونا.

وشدّد محافظ المنوفية على استمرار متابعة المخالطين ومخالطيهم للحد من نقل العدوى بين المواطنين والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن قرارات مجلس الوزراء، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.