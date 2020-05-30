شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يستأنف العمل من مكتبه بالوزارة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءًا من الثلاثاء المقبل، الثاني من يونيو.
وأشار إلى أن الوزير فضّل الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية، والالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات، والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة.
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