شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من تفشي الوباء.. إلزام المترددين على محكمة الغردقة بارتداء كمامات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت محكمة الغردقة الابتدائية على تنفيذ قرار وزير العدل ومجلس الوزراء، بعدم الدخول للمحكمة بدون ارتداء كمامة للمترددين على المحاكم والنيابات، بالتزامن مع بدء عودة العمل تدريجيًا السبت.
وطبق حرس المحكمة بالبوابة الرئيسية، القرار في منع أي شخص من الدخول بدون ارتداء الكمامة وتعليق ملصقات توضح ذلك، تيسيرًا على المترددين وترك مسافة كافية بين المتعاملين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وشملت الإجراءات جميع المترددين من المواطنين والموظفين والمحامين والحراسة، كما شهدت مختلف المصالح الحكومية بالغردقة إجراءات مماثلة بعدم دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة.
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