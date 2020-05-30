مصر | "الأمن العام" يضبط 9 من تجار المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 9 من تجار المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، من ضبط أشخاص بحوزتهم 7 قطع سلاح وكمية من المواد مخدرة.

وشن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة ميت غمر، أسفرت جهودها عن ضبط 9 أشخاص، وبحوزتهم (7) قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش- عدد 3 فرد محلي - 25 طلقة مختلفة الأعيرة) وكذا كمية من المواد المخدرة بلغت (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9،200 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 220 قرص مخدر لعقار الباركينول ).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

وفي سياق متصل، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.