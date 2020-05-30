شكرا لقرائتكم خبر عن في مواجهة «كورونا».. 120 ألف مشاهدة لـ100 برنامج «أونلاين» في العيد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ 100 برنامج تفاعلي أونلاين مع المواطنين لمواجهة الحظر وللتعويض عن قرار غلق مراكز وأندية الشباب والرياضة، وذلك في إطار تفعيل القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يوم ١٩ مارس ٢٠٢٠ بشان الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بإغلاق جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الأرواح.

وقالت «الشريف» إن حجم المشاهدات التفاعلية خلال ليالي وأيام العيد بلغت 120 ألف مشاهدة، فيما بلغ حجم المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمي للمديرية مع بداية تنفيذ حظر كورونا وحتى الآن 630 ألف مشاهدة تفاعلية، وبلغ عدد البرامج وورش العمل والتدريبات التي تم بثها على الموقع الرسمي ١٠٠ برنامج تفاعلي.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ الأنشطة الرياضية والتثقيفية أونلاين بهدف رفع الروح المعنوية وشغل أوقات الفراغ وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، مشيرة إلى أنه استمرارًا لما بدأته المديرية من تقديم محتوى متنوع من أنشطة وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يتم عرض برنامج يومي متكامل.

ولفتت «الشريف» إلى أن ليالي العيد «لايف» حصدت 120 ألف مشاهدة، وتم تنفيذ بطولة الكاراتية «أونلاين» بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة، وجرى تنظيم أول حفل تكريم أونلاين لما يقرب من 170 من المشاركين في الأنشطة التفاعلية التي تم بثها عبر الموقع الرسمي لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وكذا مشاركة ١٠٥ شاب في بطولة الشطرنج أونلاين.