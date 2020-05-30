أخبار مصر | بدءًا من اليوم.. الحكومة تبدأ تطبيق الغرامة على هذه الفئة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدءًا من اليوم.. الحكومة تبدأ تطبيق الغرامة على هذه الفئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الحكومة، من صباح اليوم السبت، تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة بشكل إجباري في عدد من الأماكن.

وتضمن تلك الأماكن التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها، وذلك اعتبارا من اليوم.

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بعض الإجراءات التي ستكون صارمة، لمن لا يرتدي الكمامات في الأماكن المشار إليها، لافتا إلى أن الإجراءات سوف تطبق بصرامة وحزم على كل المخالفين.

وأوضح أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة، الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو، لافتا إلى أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.

وأكد مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.