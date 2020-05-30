شكرا لقرائتكم خبر عن منشور لـ«الصحة» بمنع دخول المواطنين والعاملين بالمستشفيات بدون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، منشورًا صادر من الوزارة على جميع مستشفيات المحافظة بحظر دخول كافة العاملين أو المترددين على المستشفيات دون ارتداء «ماسك طبى» اعتبارًا من غدٍ السبت.

وأضاف المنشور بأن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذر المنشور من أنه في حال ثبوت أي مخالفة بدخول المنشآت الطبية الخاصة سواءًا من العاملين أو المترددين بدون «كمامة» سيتم مساءلة إدارة المنشأة ومعاقبة المسؤولين بعقوبات تصل لغلق المنشأة، كما وحذرت إدارات المستشفيات العامة العاملين بها من ارتداء «الكمامة» المصنوعة من القماش أثناء دخول المستشفيات.