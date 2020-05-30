شكرا لقرائتكم خبر عن «مكى»: نطبّق بروتوكول العلاج من المنزل حتى نجد أماكن لأصحاب الحالات الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الأطباء فى مقار العزل بإخراج مصابى كورونا الذين تحسنت حالاتهم بعد 5 أيام من العلاج، حتى لو كانت نتائج مسحات الفيروس إيجابية، لاستكمال العلاج فى منازلهم مع إرسال الأدوية لهم، موجهًا بحرمان المرضى الذين يرفضون المغادرة من العلاج والطعام والمياه، لتوفير أماكن للمصابين الجدد.

وحصلت «المصرى اليوم» على فيديو يظهر فيه مكى فى المدينة الجامعية بمدينة المنصورة المخصصة للعزل، يلقى التعليمات على الأطباء مؤكدًا أنها تعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلًا: «هتفتحوا موضوع الخروج الاختيارى محدش هيمشى.. امنع العلاج والأكل والفرش والغسيل وكل حاجة.. لأن الخطر اتشال».

وقال عدد من أعضاء الأطقم الطبية: «عندما نُبلغ مرضى كورونا بخروجهم من العزل مع استكمال العلاج فى المنازل يبكون ويتوسلون للبقاء حتى التعافى، لأنهم يخشون على حياتهم وعلى أسرهم من العدوى، ولكننا مضطرون لتنفيذ التعليمات، رغم صعوبة الموقف».

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، صحة الواقعة والفيديو بقوله: «قلت كده ردًا على أسئلة الأطباء عن المرضى الذين تحسنت حالاتهم وفق البروتوكول العلاجى للوزارة ويرفضون مغادرة العزل».

وأضاف مكى لـ«المصرى اليوم»: «إحنا أول من نفذ بروتوكول العلاج فى المنزل والذى ينص على علاج المصاب 5 أيام فى مستشفى العزل وإذا تحسنت حالته حتى ولو كان إيجابيًا للفيروس يستكمل العلاج فى المنزل مع متابعة الطب الوقائى له وتزويده بالأدوية»، حتى يمكن استقبال مصابين جدد يحتاجون للعلاج بدرجة أكبر مقارنة بالمطلوب مغادرتهم.

وتابع: «لدينا أسرة من المتسوّلين فى مستشفى العزل بتمى الأمديد منذ شهر يرفضون الخروج رغم تحسن حالاتهم جدًا، بينما لم نستطع، أمس الأول، توفير أسرّة لـ39 مصابًا من محافظة الشرقية، وأخشى أن يأتى وقت لا نجد فيه مكانًا لمريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، بسبب مثل

هذه الحالات».

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