شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: تجهيز وحدتين جديدتين لـ«مسحات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تجهيز وحدتين PCR جديدتين والمخصصتين لأخذ المسحات من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المديرية في بيان إنه تم تجهيز ورفع كفاءة وحدتى PCR على أعلى مستوى في مستشفيى كفر الدوار المركزى وحميات دمنهور والذى انضم مؤخرًا إلى مستشفيات العزل بالمحافظة.
وأضاف البيان إن العمل سيبدأ في الوحدتين الجديدتين في مطلع شهر يونيو، لتصبح البحيرة رائدة في عدد أجهزة PCR، بحسب البيان، حيث يوجد 2 وحدة PCR أخرى في المعمل المشترك في مدينة دمنهور.
وشهدت محافظة البحيرة إرتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، اليوم، ووصلت أعداد الإصابات إلى حوالى 100 إصابة اليوم منهم 47 حالة في مركز دمنهور الذي يمثل عاصمة المحافظة.
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