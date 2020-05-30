شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بلاغ للنائب العام ضد شابين روعوا طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي ماتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شابين بترويع طفل من ذوى الاعاقه بكلب مفترس على سطح منزل حسب ما ظهر في الفيديو.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوى الإعاقه أو ترويعة أو التنمر بذوي الإعاقه بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء باي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الاشخاص ذوى الاعاقه ونصوص الدستور المصرى تجرم ماتم تداوله وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعه ترويع الطفل على اشد عقوبة ينص عليها القانون