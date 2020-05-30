الزراعة:لجان متابعة بحقول الخضر الصيفية لزيادة الإنتاج ومواجهة التقلبات الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حقول زراعات الخضر الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق من خضروات استهلاكية، مثل "البطاطس، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، واللوبيا، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهة المناخ المتغير .

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان متابعة يوميا على زراعات الخضر الصيفى لمواجهة المناخ المتغير والتلقبات الجوية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

وأضاف مدير إدارة الخضر إن اللجان تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى، وعقدة الندوات فى الغيطان للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة إن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر بالمحافظات بالمتابعة الدورية لزراعات الخضر، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.