مصر | عاجل| "زي أختي".. ننشر اعترافات "كلاشنكوف" المتهم بالتعدي على منة عبدالعزيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| "زي أختي".. ننشر اعترافات "كلاشنكوف" المتهم بالتعدي على منة عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد محمد الزمقان، المحامي، وكيل الشاب "دكلاشنكوف"، والذي تم القبض عليه على خلفية اتهامه في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، إن النيابة وجهت له تهمة مشاركته في التعدي جنسيا علي الفتاة، وسرقتها بالإكراه، وكذلك مخالفة الآداب العامة للمجتمع والعادات الأسرية.

وأضاف "الزمقان" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الفتاة لم توجه إلي "كلاشنكوف" أي اتهامات، وأن المتهم قال أمام النيابة إن هناك صلة صداقة وأخوية تجمعه بالفتاة، وأنه لم يتعدى عليها بل حاول منعهم من ذلك، وهو ماأكدته الفتاة عبر مقطع فيديو لها بعد واقعة التعدي عليها.

وتابع "المحامي"، أن التحقيق مع المتهمين جميعا تم بشكل فردي، ولم يتم مواجهتهم ببعضهم البعض، لافتا إلى أنه اضطر للانسحاب من التحقيقات لعدم السماح له، وباقي فريق الدفاع عن المتهمين بحضور التحقيقات، ما دفعهم لتسجيل شكوي للنائب العام عبر تطبيق "واتسآب".