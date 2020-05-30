شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقى الأجرة حال وجود راكب دون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ الجهات المعنية، بدءً من غدا السبت، الإجراءات القانونية تجاه سائقى مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب. يأتي ذلك إنفاذاً للإجراءات الإحترازية التى فرضتها أجهزة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة ومواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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