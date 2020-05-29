شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل ٥٢ رحلة طيران على متنها ٩٣٤٥ مصريًا منذ إبريل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إحصائية خاصة صادرة عن المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر عن عدد المصريين العائدين من الخارج إلى مطار مرسى علم الدولي، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وبدء رحلات عودة المصريين في إبريل الماضي حتى اليوم الجمعة، حيث وصلت ٥٢ رحلة طيران، تقل على متنها نحو ٩٣٤٥ من العالقين بالخارج من نحو ٣٥ دولة حول العالم، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العالقين بالخارج لبلدهم بعد توقف حركة الطيران الدولية بسبب فيروس كورونا.

وقال رامي فايز، مالك أحد الفنادق السياحية التي تستقبل المصريين العائدين من الخارج لقضاء الحجر الصحي بمرسى علم، إنه سيتم استقبال ٨ رحلات جوية جديدة لمرسى علم من عدة دول، الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار مرسى علم أن المطار استقبل ٥٢ رحلة من نحو ٣٥ دولة بينها أمريكا، كندا، لبنان، السعودية، المغرب، هولندا، ألمانيا، البحرين، إسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، جزر المالديف، كينيا، أثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، العراق، السودان، تنزانيا، الهند وجنوب السودان والإمارات وجيبوتي وتشاد والكويت والأردن.

وأوضحت المصادر أن هذه الرحلات كان على متنها قرابة ٩٣٤٥ راكبا مصريا، وتم تسكينهم داخل 11 فندقا وقرية سياحية بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة، وتم اكتشاف نحو ١٤ حالة إصابة بفيروس كورونا، وأن باقي العائدين على الرحلات قضوا الحجر الصحي وثبت خلوهم من الفيروس ونتائج تحاليلهم سلبية وغادروا لمحافظاتهم.

من جهته، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة.

وعلى صعيد آخر، نظم أحد الفنادق السياحية بمرسى علم احتفالية لتوديع المصريين الذين انتهت مدة الحجر الصحي لهم من رحلتي هولندا والمغرب.

وقال عاطف عثمان، مدير عام الفندق، إن «النزلاء تم تعقيم حقائبهم قبل المغادرة وتم تجهيز احتفالية لهم بمشاركة العاملين بالفندق والتقطنا الصور التذكارية معهم، وأكد النزلاء أنهم سيعودون مرة أخرى للفندق لقضاء إجازاتهم بصحبة أسرهم».

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم

الحجر الصحي بفنادق مرسي علم