شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء «المصري اليوم» لـ«الأفضل» يقترب من نهايته وسط منافسة شرسة.. شارك برأيك في الحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترب سباق استفتاء «المصري اليوم» لـ«الأفضل» في الموسم الدرامي، خلال شهر رمضان، من إغلاق باب التصويت أمام الجمهور، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط منافسة شرسة في أغلب الاختيارات.

أفضل مسلسل، وممثل، وممثلة، ومخرج، ومؤلف، ونحو 10 منافسات أخرى ضمت شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية والبرامج الإذاعية والإعلانات وممثل دور ثان، كانوا محور استفتاء «بوابة المصري اليوم» لـ«الأفضل».

وانحسرت المنافسة على لقب أفضل مسلسل بين «النهاية» و«الاختيار»، فيما وضع تصويت الجمهور 3 نجوم في معركة ثلاثية على لقب «أفضل ممثل»، وهم يوسف الشريف، ومحمد رمضان، وأمير كرارة.

وفي سباق أفضل ممثلة، اقتربت النجمة نيللي كريم من حسم لقب «الأفضل» بفارق كبير عن أفضل منافساتها الفنانة نور.

«أفضل ممثل دور ثان»، شهد منافسة شرسة لا تقل عن أفضل «ممثل دور أول»، حيث يتصارع النجمان أحمد زاهر وعمرو عبدالجليل على تصويت الجمهور، وعلى مستوى «أفضل ممثلة دور ثان» استمرت المنافسة بين سهر الصايغ وروجينا.

واحتل المؤلف عمرو سمير عاطف صدارة سباق «أفضل مؤلف» بفارق كبير عن أقرب منافسيه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار، بينما جاء المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل البرنس، في مقدمة سباق «أفضل مخرج»، يلاحقه بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار.

وفي منافسات أفضل شركة إنتاج درامي، اكتسحت شركة سينرجي المنافسة بفارق ضخم عن منافسيها لتتصدر المركز الأول بالنسبة لزوار بوابة «المصري اليوم» منذ إطلاق المسابقة.

وتصدرت قناة «أون» اختيارات زوار «المصري اليوم» كأفضل قناة خلال موسم دراما شهر رمضان.

وكعادته خلال السنوات الماضية، استمر برنامج النجم رامز جلال في تصدر «استفتاء بوابة المصري اليوم لأفضل برنامج»؛ حيث يحصد برنامج «رامز مجنون رسمي» اختيارات الجمهور منفردًا حتى هذه اللحظة.

وفي منافسة «أفضل أفيش»، يحتل مسلسل النهاية المركز الأول يليه «أفيش مسلسل الاختيار».

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أفضل إعلان خلال شهر رمضان وفقاً لاختيارات زوار بوابة «المصري اليوم» قبل أيام قليلة من إغلاق التصويت يأتي من نصيب إعلان شركة أورانج، غناء الفنان حسين الجسمي، يليه إعلان شركة اتصالات الذي يؤديه النجم أحمد حلمي.

وفي منافسة أفضل برامج الراديو، احتل المركز الأول بفارق شاسع عن أقرب منافسيه «عمارة الحاج رمضان» لأحمد يونس والذي يذاع عبر راديو ٩٠٩٠.

وفي منافسة أفضل تتر موسيقي، تصدرت موسيقى هشام خرما في مسلسل النهاية المركز الأول، يلاحقه مهرجان «المدفعجية» لمسلسل ١٠٠ وش، وبعدهما المطرب أحمد سعد عن مسلسل البرنس.

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