شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 15 فرصة عمل بالسعودية لمن استغنت عنهم الشركات أو لنقل الكفالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العامله محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصليه المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئة، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية.

وقال الوزير: «نظرا لتعليق الرحلات الدولية والاجراءات الاحترازيه بالمملكة سوف يتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسمية لمكتب التمثيل العمالى وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن إستغنت عنهم الشركات أو من باحثى نقل الكفالة على شركات أخرى».

ونوّه إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالى بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أنه يشترط في المتقدم لشغل هذه المهنة، ألا تقل خبرته عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية،وحاصل على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يزيد العمر عن 30 عاما، ولديه نقل كفالة، فضلا عن حصولة على رخصه قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة جامبو 3 طن، ويفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الانجليزية.

وأشار المستشار العمالي إلى أنه من يتوافر لديه هذه الشروط إرسال سيرته الذاتيه عبر الايميل / career،[email protected]، أو عبر الواتس أب 05054832520 .

ونوة الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسولق العمل بهذة الدول.

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