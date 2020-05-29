شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا لمدرس رياضيات بالمرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس كورونا، وهو خالد صلاح الدين عبدالغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة.

ونعى خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وفاة مدرس الرياضيات مقدما التعازى لأسرته.

وأصدر الزناتى تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم في تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.

جدير بالذكر أن أن عد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 8 حالات حتى الآن .