شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ420 شخصا من العائدين من السعودية بعد ثبوت خلوهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم الجمعة فترة الحجر الصحي لنحو ٤٢٠ راكب من المصريين العائدين من السعودية، والذين وصلوا علي متن 3 رحلات طيران من جدة والرياض وذلك بعد التأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة اسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسي علم.

وقام فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين وثبت خلوهم من أى إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وثبت خلوهم من الفيروس ومن المقرر تخصيص ٣ رحلات طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.

وخصصت صحة البحر الأحمر فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.