أخبار مصر | تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الجمعة، المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم عدم إطلاق وزارة الصحة المصرية للتطبيق الإلكتروني المسمى "صحة مصر"، للتواصل مع المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، ويحذر المواطنين من تسجيل البيانات على هذا التطبيق.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، موكدة أن التطبيق المذكور قد أعلنت عنه وزارة الصحة، تحت مسمى "صحة مصر"، مشددة على أن جميع بيانات المسجلين على التطبيق مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

وأوضحت الوزارة، أن تطبيق "صحة مصر" يستهدف التوعية والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لأحدث المعلومات والبيانات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما يتيح إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض للحالات المشتبه بإصابتها وكيفية التعامل معها في حالة العزل المنزلي، ويوفر أيضًا خريطة بأقرب المستشفيات المخصصة للكشف عن كورونا.

وحذرت الوزارة، من الدخول على أي تطبيقات أخرى تحمل نفس الاسم قد تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية.

وأضافت أن تطبيق "صحة مصر" بتقديم عدد من الخدمات للمواطنين، والتي تتمثل في الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، واستقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا وسوف تقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، فضلًا عن توفير عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا.

ولفتت إلى أن كما يقدم أيضًا تنبيهًا عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب إصابة عالية أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل هذه المناطق، وكذلك توفير إجراءات العزل المنزلي، بالإضافة إلى توفيره إرشادات الوقاية للمخالطين داخل المنزل في أثناء فترات العزل المنزلي، والمتابعة اليومية للحالة أثناء فترة العزل، هذا بجانب الإعلام عن آخر المستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء.