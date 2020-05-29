شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لـ«كورونا»: ضم 8 آلاف طبيب و320 مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ثقته في تكاتف الشعب المصرى لعبور محنة فيروس كورونا، وقال في تدوينة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، أمس: «فى ظل الجهود التي تبذلها الدولة، حكومةً وشعبًا، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز، وأؤكد ثقتى العالية في قدرة الشعب على مجابهة هذه الحملات والتصدى لها».

في السياق نفسه، طورت الحكومة من إجراءات مواجهة الفيروس إذ ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة في هذا الإطار، تطرق فيه لبعض التوصيات في إطار الأزمة منها الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يعملوا بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، والعمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لإكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، والموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، ويقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.

وتضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب.

وتابع رئيس الحكومة الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بمستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للمخزون لضمان توافرها وفى الوقت المناسب، وكلف هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، منوهاً إلى أنه تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل «PCR»، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، زيادة عدد العاملين في الخط الساخن «105» وتحديث تطبيق «صحة مصر»، حيث وجه مدبولى بضم منظومة الشكاوى الحكومية للمساعدة في تلقى بلاغات المواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة، بجانب البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية www.Shakwa.eg أو الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء «16528»، أو من خلال تطبيق «فى خدمتك».

وتابع مدبولى إجراءات ضم نحو 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية التابعة لوزارة الصحة لفحص الحالات المشتبه في إصابتها، موجهاً بإتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومى.

في سياق متصل، أكد مدبولى، خلال لقائه أمس الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، تقدير الدولة لجهود الأطقم الطبية لمواجهة كورونا مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لهم.

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وفى هذا السياق، تواصلت وزيرة الصحة هاتفيا مع أعضاء الفرق الطبية المصابين بالفيروس، واطمأنت على عدد من الأطباء ووجهت بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة والنقل الفورى لمن لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل.