أخبار مصر | عاجل.. وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفاة الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال "ممدوح"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وانثلم في جدار العلم ثلمة.. والدنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، في ذمة الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن "سيف النصر"، كان قد اختير من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في نوفمبر لعام 2015.