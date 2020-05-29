شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المحافظة سجلت، الخميس، ٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزى الخارجة والداخلة ،ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى ٦٨ حالة منهم ٨ وفيات وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة، وأضاف المحافظ أنه تم تعافى٣٣ مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣١٣ مواطن.

وأكد المحافظ إلتزام الوحدات المحلية بالمراكز الخمسة بمتابعة تطبيق قرارات إغلاق المحال التجارية والحدائق والمطاعم خلال أيام العيد تطبيقاََ لقرارات مجلس الوزراء، ونهيب بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر حتي الجمعة ٢٩ مايو الجاري اعتباراً من الساعه ٥ مساءا وحتي ٦ صباحاً، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ،بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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