شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس لطيف الجمعة والسبت.. وارتفاع في درجات الحرارة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة والتى يسود البلاد فيها طقس لطيف على معظم الأنحاء الجمعة والسبت وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من الأحد المقبل.

وعن طقس اليوم الجمعة يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29– 19»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «36- 21»، الأقصر «36 – 23»، أسوان «37– 25» .

وعن طقس يوم السبت يسود طقس لطيف على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «29 – 18»، الوجه البحرى «28 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 21»، شمال الصعيد «32– 19»، جنوب الصعيد «36 – 22» درجة مئوية.

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وعن طقس يوم الأحد يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، نشطة على شمال الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «31 – 19»، الوجه البحرى «30 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 22»، شمال الصعيد «34 – 19»، جنوب الصعيد «38 – 22» درجة مئوية.