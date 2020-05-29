بعد وفاة أحد أقاربها.. برلمانية: بعض صغار الأطباء أساءوا للمنظومة الصحية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

هاجمت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدد من العاملين في المنظومة الصحية، ووجهت التحية للجيش الأبيض، مشيرة إلى أن هناك عدد قليل من صغار الأطباء أساء لهذه المنظومة.

وأضافت النائبة، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك قلة هي السبب فيما يحدث بسبب صغار الأطباء، قائلة: "النهاردة أدفن علي أيدي ثلاثة علشان مقدرتش الحقهم".

وتابعت: "أهلينا في شبرا ولا هنا سايبين العيال بتلعب في الشارع ومراجيح والدنيا حلوة"، مشيرة إلى أن ثروتنا في شبابنا.

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وقالت النائبة إنها فشلت في إيداع مريض العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر رغم اتصالها بوكيل وزارة الصحة وبوزير مجلس النواب، مشيرة إلى أن المريض يعاني من فشل تنفسي، وأخيرًا وجدنا مكان في مستشفى شبين القناطر، إلا أنه لم يستطع الدخول إلى المستشفى بسبب غريب وهو عدم تواجد البدلة الواقية للطبيب.

وتابعت: "جيبنا البدلة للدكتور ولكن مدير المستشفى قال: "أنا تعبت وهروح أنام"، متابعة:"أحد أقاربي توفى وهو عنده جلطة وكورونا ومعرفتش انجده".