شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «خطة النواب» يطلق خدمة «واتساب» للتفاعل مع طلبات مواطني دائرته بطهطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، خدمة «الواتس أب» للتواصل مع مواطنى دائرته بطهطا بسوهاج. وأعلن عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» أرقام تعمل على مدار اليوم للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وأستقبال طلباتهم وعرضها على المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. يأتي ذلك تنفيذًا لنداءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتوخي الحذر والتباعد الاجتماعي، خوفًا من تفشي العدوى عقب ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية وحفاظًا على صحة المواطنين وتسهيلًا عليهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 20,793

تعافي 5,359

وفيات 845

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