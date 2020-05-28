التموين: طرح سردين مجمد بـ 20 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار قليلة عن الأسواق، قررت وزارة التموين أن تضح عدد كبير من الأسماك في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، ومن أبرز تلك الأنواع السردين بسعر 20 جنيها للكيلو، والرنجة بسعر 32 جنيها للكيلو في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين أول بأول.

وأيضاً ستطرح الشركة المصرية لتسويق الأسماك أحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين أنواع أسماك جديدة ومختلفة، وأيضاً الرنجة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 25% وهذا تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين باستمرار ضخ المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة التابعة لوزارة التموين.