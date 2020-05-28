شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم في دعوى «زينة» ضد «عز» لـ«زيادة المصروفات المدرسية» إداريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، الخميس، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بمصروفات دراسية عن عامي 2019 و2020، لتوأمها إداريًا.

أقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز بمبلغ 41 ألف جنيه إسترليني عن عامي 2019 و2020.

كان معتز الدكر، دفاع زينة، قدم مذكرة في الجلسة السابقة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.