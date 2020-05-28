شكرا لقرائتكم خبر عن لا حركة بعد الثامنة.. «النقل» تعلن مواعيد عودة تشغيل مترو الأنفاق والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن حركة تشغيل المترو ستعود ابتداء من بعد غد السبت، وفقًا للمواعيد الجديدة للحظر التي أقرها مجلس الوزراء.

وقالت شركة المترو إن أول قطار سيتحرك الساعة السادسة صباحًا، وأن آخر قطار سيتحرك الساعة 7 مساء بالنسبة للخط الأول حلوان / المرج، وبالنسبة للخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب سيتحرك آخر قطار الساعه ٧:٣٠ مساء.

وبالنسبة للسكة الحديد، فتعود بعد غد السبت حركة القطارات بالجداول الجديدة، حيث ينتهي مسير القطارات الساعة الثامنة مساء بدلًا من الساعة التاسعة خلال فترة شهر رمضان.

وأعلنت السكة الحديد ومترو الأنفاق تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ارتداء الركاب للكمامة داخل محطات وقطارات السكة الحديد والمترو، وأن عدم الإلتزام ستسبب في توقيع الغرامة المقررة من مجلس الوزراء.

ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالاستفادة من فترة توقف قطارات المترو والسكة الحديد في تكثيف الصيانة في خطوط السكة الحديد والورش والقطارات، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مستقلي القطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالالتزام التام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وقطارات السكة الحديد والمترو من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتزامًا بقرارات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للغرامة.

وأوضح «رسلان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تكثيف إجراءات الصيانة في جميع خطوط الهيئة على مستوى الجمهورية، حيث شملت الصيانة أعمال تجديدات السكة الحديد، وتطهير الورش وصيانة الجرارات والعربات، خاصة وأن هناك خطوط كانت هناك صعوبة في إجراء الصيانة الشاملة لها بسبب كثافة التشغيل.

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وأضاف أن السكة الحديد في طليعة المؤسسات الملتزمة بالإرشادات الصحية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد؛ حيث قمنا بوضع علامات استرشادية على مسافة ١ متر أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات على مستوى مناطق الهيئة لعمل نظام للتباعد الاجتماعي بما يتيح تطبيقه عمليًا مع أول يوم عمل، حيث ستقوم الهيئة بتكليف أفراد الأمن الإداري بتنظيم تلك العملية للحد من التزاحم علاوة على تسهيل وتسريع عملية استخراج التذكرة وغيرها من الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الهيئة للمواطنين.

تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ارتداء الركاب للكمامة داخل محطات و قطارات السكة الحديد و مترو الأنفاق

تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ارتداء الركاب للكمامة داخل محطات و قطارات السكة الحديد و مترو الأنفاق