شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت فى بيان صادر من قليل عن جامعة القاهرة، أن الفئات التي ينطبق عليها القرار تلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بالجامعة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مضيفًا أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامة الواقية".

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة 2 متر على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، ومشددًا على أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث عمليات التطهير يوميّا، وذلك حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات شفهية قبل ٦ أسابيع بإلزام جميع العاملين بالجامعة بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع. كما اتخذ رئيس الجامعة اجراءات مبكرة بقواعد السلامة ومنع العدوى منذ اخر شهر يناير الماضي وقبل تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة.