فيديو.. فى الشغل والديسكو.. هكذا عادت الحياة لطبيعتها فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة دول حول العالم، عودة الحياة للتعايش مع فيروس كورونا الخبيث، اعتمادا على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى الوباء، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من وباء كوفيد 19. الفيديو التالى يرصد مشاهد عودة الحياة مع التغيرات التى فرضها فيروس كورونا.

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