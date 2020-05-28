مع مراعاة مسافة الأمان.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الصعود في وادي النطرون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، صلاة قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بالمقر البابوي، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وتم خلال الصلاة مراعاة مسافة الأمان بين كل أسقف وآخر، وذلك اتساقًا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس، ومنع الزحام للحد من انتشاره، حيث شارك البابا الصلاة والقداس الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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