شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: 61 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، في قرية الهنداو بمركز الداخلة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 61 حالة منهم 8 وفيات، بالإضافة إلى سلبية 310 حالات من المخالطين للمصابين والمشتبه في إصابتهم، وتعافي 31 حالة وخروجهم من العزل، وإنهاء العزل المنزلى لـ778 واستمراره لـ201 حالة من المخالطين للحالات المصابة.

وقال المحافظ إنه يتم التشديد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وانه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للمصابين في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من 60٪ من أعمال التطوير والتجهيز بمستشفي الحميات والصدر بالخارجة، وبدء توريد الأجهزة والإحتياجات اللازمة من قبل وزارة الصحة بداية الأسبوع المقبل، بجانب تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي لحين الإنتهاء من أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر.

وأشار إلى ضرورة قيام المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة 41 يوماً لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ٢٩٣٦٤٦٧- ٢٩٢٩٠٣٨ عند الشعور بأي أعراض، والإلتزام بإرتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة الأسواق، المخابز، المواصلات العامة وغيرها.